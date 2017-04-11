На железнодорожных путях станции Москва-Ярославская погиб человек

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следователи ведут доследственную проверку по факту гибели человека на железнодорожных путях станции Москва-Ярославская, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления СК России на транспорте Татьяна Морозова.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО, электропоезд сбил насмерть человека, перебегавшего железнодорожные пути в неположенном месте на железнодорожной станции Москва-Ярославская.

"Следователи начали доследственную проверку по факту гибели человека на железнодорожных путях станции Москва-Ярославская", — сказала Морозова.

По ее словам, погибший пытался забраться на платформу, но не успел, и его сбил поезд.