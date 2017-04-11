Экс-главу саратовской колонии арестовали по делу о взятке

САРАТОВ, 11 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове заключил под стражу бывшего начальника колонии-поселения УФСИН, который, находясь под домашним арестом по обвинению в получении взятки от осужденного, оказывал давление на свидетелей, сообщило областное управление СК РФ.

По данным следствия, в декабре 2015 года 58-летний обвиняемый в оружейном магазине в Волжском районе Саратова получил от осужденного за особо тяжкие преступления взятку в виде охотничьего ружья с принадлежностями к нему на общую сумму свыше 30 тысяч рублей. Следователи полагают, что взятка предназначалась за возможность нарушения осужденным режима отбывания наказания. В октябре 2016 года сотрудники УФСБ выявили преступление, после чего обвиняемый был помещен под домашний арест.

"В связи с тем что в нарушение ограничений и запретов, наложенных на обвиняемого решением суда при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, он пользовался интернетом и средствами связи, а также оказывал давление на свидетелей, судом по ходатайству следователя… ему изменена мера пресечения на более строгую – заключение под стражей", — говорится в сообщении.

Экс-начальник колонии обвиняется по статье "Получение должностным лицом взятки в значительном размере". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее СУ СК РФ сообщило о другом аналогичном деле в отношении высокопоставленного сотрудника УФСИН по Саратовской области. Так, суд в марте поместил под домашний арест заместителя начальника областного УФСИН. По версии следствия, он в декабре 2014 года, занимая на тот момент пост начальника одной из колоний региона, в автосалоне в Заводском районе Саратова получил от осужденного взятку в виде дополнительного оборудования на личный автомобиль на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.