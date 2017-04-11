Из пензенской школы эвакуировали почти 400 человек

САРАТОВ, 11 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 400 учеников и сотрудников средней школы в Пензе были эвакуированы во время занятий во вторник из-за пожара в туалете, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным МЧС, во вторник около 14.30 мск в здании средней школы №66 произошло возгорание в санитарной комнате, которое ликвидировал сотрудник учреждения с помощью огнетушителя.

"Эвакуировано 344 ребенка и 40 сотрудников (школы). Пострадавших, погибших нет. В данный момент специалистами Госпожнадзора устанавливается причина возгорания", — сказала собеседница агентства.

По данным МЧС, по вызову к месту пожара выезжали 25 человек и 11 единиц техники.