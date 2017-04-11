Мошенница в Волгограде похитила у пенсионерки более 600 тысяч рублей

СОЧИ, 11 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Полицейские в Волгограде разыскивают мошенницу, похитившую у пенсионерки под предлогом снятия порчи более 600 тысяч рублей; всего мошенникам удалось похитить у пенсионеров почти 800 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД региона.

Отмечается, что в Кировском районе вечером к 78-летней местной жительнице подошла незнакомка и сказала, что на пенсионерку наведена порча, но за денежное вознаграждение она сможет ее снять. Для этого женщина должна была положить имеющиеся у нее деньги в сумку и передать целительнице для проведения магического обряда, уточняет ведомство.

"Согласившись на условия незнакомки, пенсионерка передала ей сумку с 635 тысячами рублей, однако возврата денежных средств не дождалась", — говорится в сообщении.

Также жертвами мошенников стали еще две пенсионерки. По данным полиции, более 89 тысяч рублей перевела на счет неизвестным 79-летняя жительница Волгограда, чтобы получить компенсацию за приобретенные в 2010 году биостимуляторы. Передала незнакомцу 60 тысяч рублей 82-летняя женщина за помощь в освобождении ее сына от ответственности за якобы совершенное преступление, уточняется в сообщении.

"С заявлениями о мошенничестве потерпевшие обратились в органы внутренних дел. По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников", — говорится в сообщении.