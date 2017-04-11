Подросток из Череповца провел в коме 10 дней после драки со сверстником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после избиения 16-летним жителем Череповца подростка, который до понедельника находился в состоянии комы, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

"По данным следствия, около 20 часов 31 марта… 16-летний подросток находился в пустующем нежилом помещении в городе Череповец и в компании приятелей распивал спиртное, когда к ним присоединился 14-летний череповчанин. В ходе произошедшего с ним конфликта 16-летний подозреваемый нанес мальчику множественные удары руками и ногами по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевший был госпитализирован и до 10 апреля 2017 года находился в коме", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". В качестве меры пресечения подозреваемый юноша передан под присмотр родителей, уточняет СУСК.

Следователи выясняют причины и обстоятельства конфликта, а также устанавливают условия воспитания подростков и проверяют работу органов профилактики правонарушений.