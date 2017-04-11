Евкуров поручил разобраться со случаем похищения девушки для женитьбы

НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил республиканскому МВД разобраться со случаем насильственного похищения девушки с целью женитьбы, в результате которого пострадали ее родственники, получившие побои, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По данным совета безопасности Ингушетии, 8 апреля в селении Кантышево молодой человек вместе с семерыми знакомыми похитил из дома местную жительницу, чтобы жениться на ней. При этом молодые люди причинили телесные повреждения матери и брату похищенной. Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина дважды – в октябре прошлого и в марте текущего года похищал эту же девушку с целью вступления в брак. Оба раза родственники возвращали ее домой.

"Евкуров сделал замечание начальнику ОМВД России по Назрановскому району и участковым уполномоченным, так как случай, когда люди врываются в чужое домовладение и похищают девушку, при этом нанося побои ее родственникам, не прошел ни в одной сводке республиканского МВД", — говорится в сообщении.

Глава Ингушетии также поручил врио министра внутренних дел Юрию Муравьеву провести внутреннее расследование относительно действий сотрудников правоохранительных органов, которые в течение двух суток не смогли задержать похитителя и его сообщников. "Я требую, чтобы все мероприятия по их задержанию проводились в рамках закона, но с применением самых жестких мер",- заявил Евкуров.

Он поставил перед правоохранителями задачу вернуть девушку родным и напомнил, что именно в результате умыкания невест нередко происходят трагедии и гибнут люди. "Мы должны искоренить подобные действия, которые противоречат нормам ислама, нашим традициям и адатам", — подчеркнул глава Ингушетии.

В 2013 году на конференции мусульман Ингушетии было принято решение об ужесточении наказание за умыкание девушек с целью вступления в брак. Виновник этого должен уплатить 200 тысяч рублей, его помощники по 100 тысяч, а девушка обязательно должна быть возращена в родительский дом.