Названа причина разлива нефтепродуктов в Енисее

КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Полиция установила виновника загрязнения Енисея нефтепродуктами на юге Красноярского края: им оказался житель Абакана, который на грузовике съехал в водоем, сообщила мэрия Минусинска.

В понедельник стало известно, что в воскресенье в районе села Топольки Минусинского района обнаружен слив химических веществ (предположительно, дизельное топливо) в протоку реки Енисей. Площадь пятна с загрязняющими веществами составила 10 тысяч квадратных метров. С учетом движения воды возникла опасность прохождения пятна через территорию города Минусинска.

"Сотрудники МО МВД России "Минусинский" составили административный протокол в отношении мужчины, разлившего нефтепродукты. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что 38-летний житель города Абакана, двигаясь на грузовом автомобиле, допустил съезд в водоем. Из-за неисправного технического состояния транспортного средства произошел разлив нефтепродукта", — говорится в сообщении мэрии Минусинска.

Отмечается также, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 8.13 КоАП (Нарушение правил охраны водных объектов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного штрафа до 2 тысяч рублей.