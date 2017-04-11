В Новороссийске после драки на стройке задержали 58 человек

КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости. Почти 60 человек задержаны для дальнейших разбирательств после массовой драки на одной из строек Новороссийска, проводится проверка по факту причинения телесных повреждений, сообщило ГУМВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о том, что в районе строящегося объекта Новороссийска происходит драка, поступило в дежурную часть УМВД России в воскресенье около 23:00. Группа немедленного реагирования и следственно-оперативная группа выехали по адресу стройки, однако на месте никого не обнаружили.

"В ходе осмотра места происшествия и опроса возможных свидетелей и очевидцев поступило сообщение об обращении одного из участников инцидента на станцию скорой медицинской помощи. Для дальнейшего разбирательства в отдел полиции были доставлены 58 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на трех мужчин сотрудники ФМС составили административные материалы по статье "Нарушение режима государственной границы Российской Федерации".