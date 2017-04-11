У московской гимназии нашли бутылку с семью килограммами ртути

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Столичные спасатели отправили на утилизацию герметично закрытую бутылку с семью килограммами ртути, которую обнаружил сотрудник образовательного учреждения при обходе прилегающей к гимназии территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Москве.

"От сотрудника образовательного учреждения поступила информация о том, что при обходе территории им была обнаружена бутылка с ртутью на прилегающей территории образовательного учреждения. Незамедлительно на место прибыла передвижная лаборатория. Были произведены замеры проб грунта и воздуха установлено, что ПДК не превышены, угрозы жизни и здоровью детей и жителей района нет", — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что бутылка с ртутью была герметично закрыта.

Бутылку с ртутью обнаружили по адресу: Днепропетровская улица, дом 5А.