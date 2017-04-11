Во Владимире женщина получила условный срок за ложное сообщение о теракте

ВОРОНЕЖ, 11 апр — РИА Новости. Суд приговорил к 1,5 годам условно жительницу Владимира, которая ради шутки сообщила в полицию о появлении в городе банды, которая готовится совершить теракт, сообщает во вторник прокуратура области.

"Приговором Фрунзенского районного суда Владимира 44-летняя Юлия Трахтенгерц признана виновной в совершении преступления, предусмотренного (статьей) "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей", — говорится в сообщении.

По данным суда, 27 октября прошлого года Трахтенгерц, в квартире своего знакомого, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонила со своего мобильного телефона в полицию.

"После соединения она сообщила оператору "02" УМВД России по городу Владимиру, что в квартире 8 дома 2 по Добросельскому проезду находится банда, которая хочет совершить теракт в городе", — констатирует прокуратура.

После звонка были спецслужбы были подняты по тревоге, однако на месте выяснилось, что сведения об акте терроризма ложные.

"Трахтенгерц вину признала в полном объеме… Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года", — сообщает надзорное ведомство.

Приговор суда в законную силу.