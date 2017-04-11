Во Владимире женщина получила условный срок за ложное сообщение о теракте

ВОРОНЕЖ, 11 апр — РИА Новости. Суд приговорил к 1,5 годам условно жительницу Владимира, которая ради шутки сообщила в полицию о появлении в городе банды, которая готовится совершить теракт, сообщает во вторник прокуратура области.
По данным суда, 27 октября прошлого года Трахтенгерц, в квартире своего знакомого, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонила со своего мобильного телефона в полицию.
"После соединения она сообщила оператору "02" УМВД России по городу Владимиру, что в квартире 8 дома 2 по Добросельскому проезду находится банда, которая хочет совершить теракт в городе", — констатирует прокуратура.
"Трахтенгерц вину признала в полном объеме… Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года", — сообщает надзорное ведомство.
Приговор суда в законную силу.