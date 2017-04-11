Жительниц Сочи, получивших сроки за госизмену, доставили в "Лефортово"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Две жительницы Сочи, получившие лишение свободы по обвинению в госизмене из-за отправленных sms, доставлены в московское СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости их адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"Нашлись мои подзащитные, которых внезапно этапировали из колоний в Мордовии и Вологде. Обеих в считанные дни доставили в Москву и разместили в гостеприимном СИЗО Лефортово", — сказал адвокат.

Он напомнил, что жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье 275 УК РФ (госизмена) за отправку sms в 2008 году, в которых они написали своим грузинским знакомым, что видели, как по железной дороге открыто передвигался груженный военной техникой эшелон. По словам Павлова, в 2013 году судья Владимир Кобзев дал Марине Джанджгава 12 лет лишения свободы, а в 2015 он же приговорил Анник Кесян к 8 годам колонии.

Ранее по аналогичному делу была осуждена Оксана Севастиди, дело которой приобрело общественный резонанс после сообщения о нем президенту Владимиру Путину. Глава российского государства помиловал Севастиди и ее освободили.