Бортников рассказал о составе террористических групп на территории России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Основной костяк террористических групп, действующих на территории России, составляют прибывшие в потоках трудовых мигрантов граждане стран СНГ, заявил во вторник директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников.

"Результаты анализов имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции", — сказал Бортников на заседании НАК.

По его словам, часть этих лиц проходила подготовку и участвовала в боевых действиях на стороне международных террористов в Сирии и Ираке.