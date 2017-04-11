Московский диггер получил пять лет колонии за разглашение гостайны

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московский диггер, который залез на секретный объект в столице, получил 5 лет за разглашение гостайны, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.

"Военная коллегия определила оставить в силе приговор в отношении Геннадия Нефедов а в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима", — сказал судья.

По данным следствия, в 2014 году семь диггеров, среди которых были двое несовершеннолетних, несколько раз проникли в шахту режимного объекта. Сначала их привлекли за это к административной ответственности, а после публикации фотографий объекта возбудили уголовное дело о разглашении гостайны.

Следствие считает, что, выложив фотографии режимного объектов в соцсетях, диггеры распространили "сведения, составляющие государственную тайну, о местонахождении, конфигурации, конструктивных особенностях и внутреннем устройстве объектов специального строительства".

К уголовной ответственности привлекли шесть человек, одни из диггеров стал свидетелем по делу.

Остальные фигуранты дела получили условные сроки, но тут же были амнистированы. Нефедов получил столь суровое наказание, поскольку был ранее судим.

Следствие обвинило Павла Софронова, Геннадия Нефедова, Василия Смирнова, Дениса Степанова и Николая Блазнина в незаконном получении и распространении сведений, которые составляют гостайну, супруге Блазнина Светлане Мосейковой вменялось только получение тайных сведений.