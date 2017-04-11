В Кузбассе лже-целительницы пойдут под суд за мошенничество

КЕМЕРОВО, 11 апр — РИА Новости. Группа лже-целительниц из Красноярска предстанет перед судом за серию "магических" мошенничеств, совершенных на территории Кемеровской области с ущербом почти в 0,5 миллиона рублей; их также подозревают в совершении еще около 30 преступлений в Красноярском крае, Новосибирской, Иркутской и Свердловской областей, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, в конце 2016 года сотрудники управления уголовного розыска кузбасского ГУМВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых одновременно по четырем адресам в Красноярске. Одна из них была организатором преступлений, еще три — исполнительницы, отмечают в ведомстве. В их квартирах изъяли более 700 тысяч рублей, большое количество золотых украшений и ценных вещей, которые были добыты преступным путем. Задержанных доставили в Кузбасс и заключили под стражу.

"Обвиняемые причастны к совершению трех преступлений, в результате которых пострадали жительницы Кемерова, Березовского и Юрги. Сумма причиненного им ущерба составила около 500 тысяч рублей. По версии следствия, участницы группы действовали по схеме, которая заключалась в хищении денег у пожилых людей под предлогом снятия порчи и избавления от сглаза", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, мошенницы действовали в паре: одна изображала целительницу, вторая — благодарную клиентку, избавленную от смертельной порчи. Они придумывали различные методы обмана: использовали белые листы бумаги с проявляющимися при определенных манипуляциях крестами, иголки, которые чернели в руках потерпевших, и прочее.

Аферистка, изображающая целительницу, знакомилась на улице с пенсионерами и сообщала им, что на них наложена порча на смерть, при этом предлагала бесплатно избавить от проклятия, отмечают в полиции. "Ее сообщница изображала благодарную клиентку и сообщала, что все ее невзгоды в прошлом. Пенсионеры верили разыгранному спектаклю и соглашались на лечение. Для "исцеления" пожилые люди должны были принести все свои сбережения. В результате обмана мошенницы похищали деньги", — пояснили в ГУМВД.

Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы. Причиненный потерпевшим материальный ущерб возмещен. После вынесения приговора в Кемеровской области мошенницы побывают в судах еще как минимум четырех регионов.

"Их подозревают в совершении еще около 30 преступлений, совершенных в Красноярском крае, Новосибирской, Иркутской и Свердловской областей", — добавили в ведомстве.