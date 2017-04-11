В Сибири пациент напал на врача, прибывшего на вызов о попытке суицида

КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства нападения на врача скорой помощи в городе Железногорске под Красноярском, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его данным, в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника скорой медицинской помощи о причинении ему побоев.

"Стражи порядка установили, что медработник совместно с полицейскими и представителями МЧС прибыл в одну из квартир города по вызову о попытке совершения суицида. Однако хозяин жилья 1992 года рождения агрессивно отреагировал на появление сотрудников и ударил по лицу врача", — сказал Юрченко.

По его данным, мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту нападения проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причинения вреда здоровью, после чего будет принято процессуальное решение.