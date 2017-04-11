Избивший петербургского школьника водитель ранее был судим за кражу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Водитель, подозреваемый в избиении 10-летнего школьника в Петербурге, привлекался у уголовной ответственности за кражу, сообщила пресс-служба городского следственного управления СК РФ.

"За совершение нападения на ребенка совместно с сотрудниками полиции задержан 23-летний Никита Кравченко, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи", — говорится в сообщении СУСК.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту получения травм школьником из-за конфликта с водителем в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным следствия, инцидент произошел днем 9 апреля в районе Ланского шоссе. Тогда неустановленный водитель автомобиля KIA напал на ребенка, который шел с самокатом по переходу на зеленый свет. Он ударил мальчика кулаком по голове, после чего бросил на ребенка самокат и с места происшествия скрылся. Потерпевший был госпитализирован, после оказания помощи отпущен домой.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.