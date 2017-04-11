СК возбудил дело после похищения в Нигерии семи российских моряков

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения на грузовое судно в Нигерии и похищения семи моряков — граждан России, которых удалось освободить 4 марта, сообщается на сайте СК РФ во вторник.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю расследуется уголовное дело по факту вооруженного нападения организованной группой на грузовое судно "Би Би Си Кариббеан" ("BBC Caribbean"), хищения судового имущества и имущества членов экипажа, а также похищения семи членов экипажа судна – граждан Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что пятого февраля 2017 года в районе нефтяного терминала близ дельты реки Нигер Гвинейского залива в Нигерии группа вооруженных людей напала на грузовое судно "BBC Caribbean". Судно следовало под флагом государства Антигуа и Барбуда из Камеруна в Гану с экипажем из 10 россиян и одного жителя Украины.

Отмечается, что пираты похитили из кассы судна не менее десяти тысяч долларов, а из кают членов экипажа — деньги и их ценные вещи. После этого преступники похитили семерых находившихся на борту и перевезли их в неустановленное место на территории Нигерии, где незаконно удерживали их до 4 марта текущего года.