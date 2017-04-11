В Рязанской области задержали группу подозреваемых в торговле оружием

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рязанские правоохранители задержали пятерых подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР УМВД России по Рязанской области, при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами… Изъято пять автоматов, двенадцать пистолетов, карабин, девять гранат, 900 граммов тротила и около 6 тысяч патронов различного калибра", — сказала она.

Возбуждено дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов". Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.