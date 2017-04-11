"Дальспецстрой" должен строителям "Восточного" более 102 миллионов рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр — РИА Новости. "Дальспецстрой" должен почти двум тысячам строителей космодрома Восточный в Амурской области более 102 миллионов рублей, сообщает правительство Амурской области со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Ситуацию обсудили в правительстве области, на совещании по вопросам задолженности по заработной плате, сегодня 11 действующих в регионе предприятий и 13 организаций-банкротов имеют долги перед своими сотрудниками. По информации руководителя регионального управления занятости населения Елены Дуленовой, всего в Амурской области долг на 10 апреля составил 120,7 миллиона рублей перед 3 тысячами работников.

"По данным "Дальспецстроя", его задолженность составляет 204,8 миллиона рублей",- цитирует Дуленову пресс-служба правительства Приамурья.

Однако губернатор области Александр Козлов заметил, что "такого количества людей нет на стройке". По словам Дуленовой, прокуратура вместе с гострудинспекцией начали проводить проверку, чтобы разобраться и уточнить, "какова все-таки численность работников "Дальспецстроя" на территории Амурской области, и какая перед ними задолженность".

"По информации областной прокуратуры, реальная задолженность "Дальспецстроя" составляет 102,4 миллиона рублей перед 1907 работниками, которые трудятся непосредственно на строительстве космодрома Восточный. Остальные, скорее всего, это работники, задействованные на других объектах Дальспецстроя",- сообщает пресс-служба.

Результаты проверки, которая уточнит сумму долга и число работников, ожидаются после 20 апреля.