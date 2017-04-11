В больницах Москвы остаются семеро пострадавших после столкновения поездов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Семеро пострадавших после столкновения пассажирского поезда с электричкой на западе Москвы, в том числе трое детей, продолжают лечение в пяти больницах столицы, сообщил РИА Новости во вторник представитель МЧС России.

По данным РЖД, 8 апреля в 22.40 на перегоне Фили — Кунцево-1 произошло столкновение электропоезда Москва — Усово и пассажирского поезда Москва — Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. За медпомощью обратились 30 человек с различными травмами.

"По состоянию на 06.00 11 апреля, в пяти лечебных учреждениях Москвы остаются госпитализированными семь человек, в том числе три ребенка", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий происшествия привлекались более 260 человек и 90 единиц техники, в том числе два восстановительных и один пожарный поезд.