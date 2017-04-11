МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Житель Новгорода пойдет под суд за избиение врача скорой помощи, сообщила во вторник и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бригада скорой помощи ночью доставила из кафе в Великом Новгороде в больницу пьяного мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. В приемном отделении он напал на медиков, из-за чего пострадали три человека. Медсестра получила сотрясение мозга, санитарка — переломом лицевых костей. Также был травмирован охранник больницы. По данным Петренко, обеим женщинам потребовалось оперативное вмешательство, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116 УК РФ "побои".
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала она.
В последнее время в России участились случаи нападения на врачей бригад скорой помощи. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверки по всем подобным случаям, а депутаты Госдумы выступили с инициативой ужесточить наказание за подобные противоправные действия.