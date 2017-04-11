МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Житель Новгорода пойдет под суд за избиение врача скорой помощи, сообщила во вторник и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Ранее она сообщала, что задержан житель Великого Новгорода, который напал на двух медиков и охранника больницы, ему инкриминируются не только побои, но и оскорбление и применение насилия в отношении полицейских.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бригада скорой помощи ночью доставила из кафе в Великом Новгороде в больницу пьяного мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. В приемном отделении он напал на медиков, из-за чего пострадали три человека. Медсестра получила сотрясение мозга, санитарка — переломом лицевых костей. Также был травмирован охранник больницы. По данным Петренко, обеим женщинам потребовалось оперативное вмешательство, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116 УК РФ "побои".

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала она.

В последнее время в России участились случаи нападения на врачей бригад скорой помощи. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверки по всем подобным случаям, а депутаты Госдумы выступили с инициативой ужесточить наказание за подобные противоправные действия.