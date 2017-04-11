Источник: в Петербурге задержали водителя, избившего школьника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Водитель, избивший десятилетнего ребенка в Приморском районе Петербурга, задержан, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Водитель автомобиля, напавший на десятилетнего школьника, задержан", — сказал собеседник агентства.
Аналогичный инцидент произошел месяц назад в Приозерске Ленинградской области. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный их поведением, совершил наезд на одного из детей, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".