Источник: в Петербурге задержали водителя, избившего школьника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Водитель, избивший десятилетнего ребенка в Приморском районе Петербурга, задержан, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту получения травм школьником из-за конфликта с водителем в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным следствия, инцидент произошел днем 9 апреля в районе Ланского шоссе. Тогда неустановленный водитель автомобиля KIA напал на ребенка, который шел с самокатом по переходу на зеленый свет. Он ударил мальчика кулаком по голове, после чего бросил на ребенка самокат и с места происшествия скрылся. Потерпевший был госпитализирован, после оказания помощи отпущен домой.

"Водитель автомобиля, напавший на десятилетнего школьника, задержан", — сказал собеседник агентства.

Аналогичный инцидент произошел месяц назад в Приозерске Ленинградской области. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный их поведением, совершил наезд на одного из детей, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".