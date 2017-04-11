В Омске проверяют сообщения об избиении врача скорой нетрезвым пациентом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку информации об избиении врача скорой помощи нетрезвым пациентом, сообщает СК РФ во вторник.

"Проводится доследственная проверка по сообщениям региональных средств массовой информации о том, что мужчина напал на членов бригады скорой помощи", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером восьмого апреля нетрезвый житель Омска стал оскорблять прибывших на вызов женщин-медиков. Уточняется, что врач и фельдшер покинули квартиру и спустились к служебному автомобилю, где их стал защищать водитель скорой помощи. Мужчина напал на водителя и причинил ему телесные повреждения.