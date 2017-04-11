На юге Москвы горит кровля пристройки к общежитию

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кровля пристройки к общежитию горит на юге Москвы, из общежития эвакуированы 25 человек,

Пожар возник по адресу улица Дорожная, дом 21.

"Горит кровля пристройки (столовой) к административному зданию на площади 30 квадратных метров. Из административного здания эвакуировали 25 человек", — сообщил РИА Новости дежурный офицер центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Москве.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах города, по данному адресу располагается общежитие.

"В пристройке горит обрешетка кровли", — добавил он.