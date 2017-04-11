В порту в Находке за долги задержали иностранное судно

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Иностранное судно Sea Alexa под флагом государства Того задержали в порту Находки за невыплату зарплаты экипажу с декабря 2016 года, сумма долга только по трем морякам превышает 15 тысяч долларов, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

"К нам обратился один из членов экипажа с заявлением, что на судне не платят зарплату. Мы помогли ему подготовить заявление в транспортную прокуратуру и к капитану порта. Еще двое моряков присоединились к заявлению. Общая сумма долга по трём членам экипажа составляет свыше 15 тысяч долларов. Выяснилось, что весь экипаж не получал деньги с декабря, поэтому общая сумма задолженности может быть свыше 50-60 тысяч долларов", — сказал Суханов.

По его словам, было принято решение задержать судно до полной выплаты долга. Сейчас судно стоит в ремонте в Находке. Профсоюз вместе с прокуратурой и властями порта держат ситуацию на контроле.