На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на шесть километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту шесть тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Пепловый выброс произошёл во вторник утром по местному времени. Высота выброса пепла составила до 6000 метров над уровнем моря. Высота вулкана 3283 метра", — говорится в сообщении.

В краевом главке МЧС отметили, что с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 75 километров в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива.

"Выпадения пепла в населённых пунктах полуострова не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", — добавил представитель спасательного ведомства.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.