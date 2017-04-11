В Бурятии за сутки потушили более шести тысяч гектаров леса

КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. За сутки в Бурятии потушено 6,4 тысячи гектаров леса, на утро вторника новых возгораний не зарегистрировано, сообщила во вторник пресс-секретарь агентства лесного хозяйства республики Александра Егорова.

"За прошедшие сутки по республике ликвидировано 6 очагов возгораний на общей площади более 6,4 тысячи гектара. В том числе потушены 3 вновь обнаруженных пожара на землях Министерства обороны в Еравнинском районе и в Тарбагатайском районе. Также потушены пожары в Заиграевском районе, которые возникли из-за неосторожного обращения с огнем населением. На тушении очагов были задействованы свыше 100 сотрудников лесной охраны и местного населения, применялось 18 единиц тяжелой и лесопожарной техники. На утро 11 апреля в Бурятии лесные пожары не зарегистрированы", — сообщила Егорова.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 27 возгораний, общая площадь, пройденная огнем, составляет около 7 тысяч гектаров. На всей территории республики введен особый противопожарный режим.