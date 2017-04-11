СМИ: "серые" почтальоны и сотрудники "Почты России" похитили 200 млн рублей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Почта России" инициировала возбуждение уголовных дел против "серых" почтальонов, руками которых государству был причинен ущерб на сумму около 200 миллионов рублей, сообщает во вторник газета РБК со ссылкой на представителя почтового оператора.

Как рассказали РБК в пресс-службе "Почты России", в мошенничестве подозреваются ответственные должностные лица почтового отделения и почтамта и представители ООО "Аргумент" и ИП "Якимова Т.В.". Эти компании являются посредниками между небольшими фирмами и "Почтой России" и предлагают услуги по пересылке писем рекламного и информационного характера.

Сотрудники компаний "вступили в сговор с работниками отделения связи и почтамта и ежедневно сдавали для пересылки и доставки почтовую корреспонденцию, количество которой в четыре раза превосходило оплаченные (корпоративными клиентами) объемы", рассказал собеседник РБК в почтовом операторе.

По данным издания, мошенники навредили банкам, финансовым учреждениями другим крупным организациям, чьи почтовые отправления были изъяты из сети доставки как неоплаченные. Отмечается, что "Почта России" подала в Арбитражный суд Москвы два иска к ИП "Якимова Т.В." и ООО "Аргумент", требуя взыскать с них материальный ущерб.

​"Почта России" выявила мошенническую схему с использованием "серой" почты, в результате которой, по предварительной оценке, государству был причинен ущерб на 200 миллионов рублей", — сообщается в публикации.

По итогам проверки управление МВД по городскому округу Химки возбудило два уголовных дела по факту "причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", с копиями постановлений которых ознакомилась газета.