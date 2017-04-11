СМИ: "серые" почтальоны и сотрудники "Почты России" похитили 200 млн рублей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Почта России" инициировала возбуждение уголовных дел против "серых" почтальонов, руками которых государству был причинен ущерб на сумму около 200 миллионов рублей, сообщает во вторник газета РБК со ссылкой на представителя почтового оператора.
Сотрудники компаний "вступили в сговор с работниками отделения связи и почтамта и ежедневно сдавали для пересылки и доставки почтовую корреспонденцию, количество которой в четыре раза превосходило оплаченные (корпоративными клиентами) объемы", рассказал собеседник РБК в почтовом операторе.
"Почта России" выявила мошенническую схему с использованием "серой" почты, в результате которой, по предварительной оценке, государству был причинен ущерб на 200 миллионов рублей", — сообщается в публикации.
По итогам проверки управление МВД по городскому округу Химки возбудило два уголовных дела по факту "причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", с копиями постановлений которых ознакомилась газета.