В Екатеринбурге потушили крупный пожар около оборонного завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. В Екатеринбурге ликвидирован крупный пожар на улице Белинского, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщало ранее управление, вечером 10 апреля на площади 500 квадратных метров по упомянутому адресу вспыхнуло неэксплуатируемое здание. По данным местных СМИ, оно расположено рядом с Уральским заводом гражданской авиации, входящим в "Оборонпром". В тушении участвовали 77 пожарных и 28 спецмашин.

"В 23:57 по местному времени пожар в неэксплуатируемом здании на улице Белинского потушен. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — уточняет ведомство.