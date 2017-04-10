Пожар в здании около оборонного завода в Екатеринбурге локализован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Крупный пожар на улице Белинского в Екатеринбурге, на которой расположен Уральский завод гражданской авиации, локализован, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, вечером 10 апреля на площади 500 квадратных метров по упомянутому адресу вспыхнуло неэксплуатируемое здание. По данным местных СМИ, оно расположено рядом с Уральским заводом гражданской авиации, входящим в "Оборонпром".

"В 21.20 по местному времени пожарным удалось локализовать огонь в неэксплуатируемом здании на улице Белинского. На месте продолжают работать 28 единиц пожарно-спасательной техники, 77 человек личного состава. Развернут штаб пожаротушения", — говорится в сообщении.

По словам замначальника ГУМЧС Валерия Казакова, сложность тушения заключается в том, что "огонь распространился по многослойному перекрытию кровли, и чтобы ликвидировать распространение огня, пожарные с помощью бензопил разрезают кровлю, вскрывают ее и проливают", отметили в ГУМЧС. Кроме того, что в окрестностях возгорания отсутствуют источники воды, поэтому приходится пользоваться пожарными гидрантами, расположенными в 700 метрах от места ЧП.