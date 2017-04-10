В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании девочки в подъезде

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в изнасиловании девочки в подъезде одного из жилых домов в Москве, арестован, сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ столичного главка СК Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки в подъезде жилого дома в Москве. Ему было предъявлено обвинение. Также было установлено, что мужчина совершал и другие насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в САО Москвы и Истринском районе Подмосковья.

"В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Сегодня по ходатайству следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Иванова.

В настоящее время следователи работают над закреплением доказательственной базы и выявлением других возможных эпизодов преступных действий со стороны обвиняемого.

По версии следствия, 3 апреля мужчина зашел в подъезд вслед за девочкой и, применив физическую силу, изнасиловал ее и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".