Интерпол отказался объявлять в розыск Альфреда Коха

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Интерпол отказался объявлять в розыск бывшего вице-премьера России Альфреда Коха, обвиняемого в России в контрабанде, сообщил РИА Новости его адвокат Алхаз Абгаджава.

"Генеральный секретариат Интерпола пришел к выводу, что вменяемое моему подзащитному деяние не является преступлением, а носит лишь административный характер", — сказал адвокат.

Ранее следствие заочно предъявило Коху обвинение в контрабанде культурных ценностей — речь идет о попытке вывезти из России картину неизвестного художника. По словам защитника, Кох знал, что эта полотно — подделка под известного художника Исаака Бродского, но не представлял, что она имеет ценность, тем более для культурного наследия России.

По словам Абгаджавы, вывоз такого рода предметов искусства не запрещен, просто надо получить разрешение Минкульта. Кох себя виновным не признает.