В Екатеринбурге возле оборонного завода вспыхнул крупный пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пожар площадью 500 квадратных метров начался в нежилом здании в Екатеринбурге, сообщает в понедельник управление МЧС по Свердловской области.

По данным местных СМИ, горит здание возле Уральского завода гражданской авиации (входит в "Оборонпром" — одну из структур "Ростеха").

"В 19.56 (17.56 мск) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании, расположенном в Екатеринбурге на улице Белинского. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", — сообщает ведомство.

"Неэскплуатируемое здание не принадлежит заводу гражданской авиации", — уточнили в МЧС.

Уральский завод гражданской авиации — одно из крупнейших авиационных ремонтных предприятий, которое занимает лидирующее положение на мировом рынке услуг по ремонту силовых установок для вертолетов и самолетов. С 2011 года предприятие серийно выпускает комплексы с беспилотниками.