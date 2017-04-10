Защита обвиняемого в призывах к беспорядкам в Москве обжалует его арест

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Защита обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам в центре Москвы преподавателя математики МФЮА Дмитрия Богатова намерена обжаловать его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Мордвин.

"Ни я, ни мои коллеги не согласны с избранием такой меры пресечения, мы обжалуем это решение", — сказал адвокат Мордвин.

В понедельник Пресненский суд Москвы санкционировал арест Богатова до 8 июня.

Этот же суд в минувшую пятницу сначала отказался отправлять преподавателя математики в СИЗО, пояснив, что ему вменяется не тяжкое обвинение. После отказа суда, по словам адвоката Богатова Алексея Тепцова, следователи предъявили преподавателю обвинение за призывы к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и за призывы к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ), а затем повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.