Арбитражный суд Татарстана признал "Анкор банк" банкротом

КАЗАНЬ, 10 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Арбитражный суд Татарстана по иску Банка России признал "Анкор банк" банкротом, сообщается на сайте суда.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в сообщении по итогам судебного заседания в понедельник.

Исковое заявление было подано ЦБ 10 марта, в качестве кредитора также обозначен Национальный банк по Татарстану. В качестве третьих лиц по делу указаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ), управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, управление Федеральной налоговой службы по Татарстану, управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и "Анкор банка".

Как отмечал регулятор, лицензия "Анкор банка" отозвана в связи с неисполнением законов о банковской деятельности и нормативных актов регулятора. Банк, по информации ЦБ, размещал денежные средства в низкокачественные активы, не создавал адекватных принятым рискам резервов и был неспособен удовлетворить требования кредиторов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, "Анкор банк" на 1 февраля 2017 года занимал 233-е место в банковской системе РФ.