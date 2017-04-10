В Москве мужчина убил знакомую и закопал ее тело в лесу

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следователи возбудили дело против задержанного 24-летнего обвиняемого в убийстве молодой девушки, тело которой было обнаружено в лесополосе на северо-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего Ракифа Ганбарова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сказала Иванова.

По версии следствия, 5 апреля 2017 года обвиняемый и 21-летняя девушка сидели в автомобиле вблизи жилого дома на улице Нижние Мневники и поссорились. Мужчина схватил девушку за шею и стал ее душить. Когда девушка потеряла сознание, обвиняемый взял ремень и перетянул им шею девушки, отчего она скончалась на месте происшествия. Желая скрыть следы преступления, он спрятал тело в яме на территории лесополосы рядом с улицей Нижние Мневники.

Подозреваемый задержан и признал свою вину в совершении указанного преступления.

Следствием проводится комплекс действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время запланировано избрание в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование уголовного дела продолжается.