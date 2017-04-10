В Салехарде ребенок провел в сугробе несколько часов вниз головой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апр — РИА Новости. Следователи в Салехарде проводят проверка после происшествия с восьмилетним ребенком, которого после многочасовых поисков нашли застрявшим в сугробе, сообщило региональное следственное управление СК.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля. Ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой в положенное время. После этого мать мальчика обратилась в дежурную часть. Изучив видеозаписи с камер наблюдения, полицейские обнаружили, что мальчик упал вниз головой в сугроб около одного из магазинов и не мог выбраться самостоятельно.

Около полуночи ребенка вызволили из сугроба и доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Врачи скорой помощи диагностировали у мальчика переохлаждение.