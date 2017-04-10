Один из задержанных после теракта в метро является гражданином Таджикистана
16:5810.04.2017
(обновлено: 16:59 10.04.2017)
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ДУШАНБЕ, 11 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Задержанный по подозрению в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга Содик Ортиков является гражданином Таджикистана, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь посольства республики в РФ Срвар Бахти.
Нет, не намерен(а) поддаваться страху
Да, но вынужден(а) ездить на нем
Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
Я вообще не пользуюсь метро
Как сообщил Следственный комитет РФ, в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге, а также двое в Москве, в том числе Ортиков.
"Задержанный по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга 39-летний Содик Ортиков действительно является гражданином Таджикистана. Причастен он или нет к данному преступлению, будет установлено в ходе следствия. Сейчас говорить о его виновности мы не можем", — сказал Бахти.
По его словам, Ортиков родился и вырос в городе Курган-Тюбе – административном центре Хатлонской области. Последние 15 лет он работал в России, в том числе, в одном из ресторанов Москвы шеф-поваром. Другой информацией посольство пока не располагает.
Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>
Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
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