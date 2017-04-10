Один из задержанных после теракта в метро является гражданином Таджикистана

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (498)

ДУШАНБЕ, 11 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Задержанный по подозрению в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга Содик Ортиков является гражданином Таджикистана, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь посольства республики в РФ Срвар Бахти.

Как сообщил Следственный комитет РФ, в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге, а также двое в Москве, в том числе Ортиков.

"Задержанный по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга 39-летний Содик Ортиков действительно является гражданином Таджикистана. Причастен он или нет к данному преступлению, будет установлено в ходе следствия. Сейчас говорить о его виновности мы не можем", — сказал Бахти.

По его словам, Ортиков родился и вырос в городе Курган-Тюбе – административном центре Хатлонской области. Последние 15 лет он работал в России, в том числе, в одном из ресторанов Москвы шеф-поваром. Другой информацией посольство пока не располагает.

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