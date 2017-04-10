В Перми выясняют, кто нанес тяжелые травмы шести щенкам в приюте

УФА, 10 апр – РИА Новости, Рамиля Салихова. Специалисты мэрии Перми совместно с правоохранителями начали проверку по сообщению зоозащитников об издевательствах над щенками в городском приюте для собак, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Перми.

Общественный резонанс вызвали материалы в интернете об издевательствах над шестью щенками в городской службе по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Волонтеры, которые часто посещают приют для собак, в конце марта обнаружили в клетках щенков с травмами: у них были порваны анальные отверстия. Зоозащитники обратились с жалобами в мэрию и правоохранительные органы, а так же провели собственное расследование.

"Сотрудники приюта говорят, что это собаки дерутся между собой, потому что численность животных в клетках намного выше нормы. Но если эти травмы получены во время драки, то у этих щенков нет других видимых травм. Несколько щенков уже погибли, их тела мы отправляли на экспертизу в Удмуртию, эксперты подтвердили, что травмы получены тупым предметом. Мы более 10 лет занимаемся защитой животных и ни разу не видели, чтобы собаки могли натворить такое друг с другом", — рассказал агентству руководитель общественной организации "За защиту животных" Георгий Ситников.

При этом зоозащитники в жалобе требуют не только найти виновные лица, но и на время прекратить отлов бродяжных собак из-за отсутствия мест для их содержания в приюте.

"Специалисты управления по экологии при администрации города Пермь начали проверку по данному сообщению, проверка продлится до 14 апреля. Результаты будут известны, когда все специалисты разберутся в этой истории", — пояснил агентству представитель пресс-службы мэрии Перми.

В пресс-службе МВД Пермского края агентству сказали, что заявление в полицию от защитников животных поступило еще в конце марта и проверка на данный момент продолжается. "На днях будут известны результаты", — пояснил представитель пресс-службы пермского МВД.