В Петербурге Ладожский вокзал проверили после сообщения о бесхозной сумке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции в Петербурге не обнаружили опасных предметов в бесхозной сумке, из-за который в понедельник был частично эвакуирован Ладожский вокзал, сообщила РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Светлана Песковская.

В 14.40 мск сотрудники транспортной полиции при патрулировании обнаружили бесхозную сумку на втором этаже Ладожского вокзала. Место происшествия было оцеплено, вокзал был частично эвакуирован.

"Сотрудниками транспортной полиции в 15.30 закончены проверочные мероприятия, опасных предметов не обнаружено, вокзал работает в обычном режиме", — сказала собеседница агентства.