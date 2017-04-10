Власти Таганрога рассказали о состоянии дома, где произошел взрыв газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Жизнеспособность пятиэтажного дома в Таганроге Ростовской области, где произошел взрыв газа, унесший жизни двух человек, не нарушена, сообщил журналистам глава администрации города Андрей Лисицкий.

По предварительным данным, 9 апреля в квартире на пятом этаже в доме по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате два человека погибли и трое, по данным областной прокуратуры, пострадали. Три квартиры в результате взрыва разрушены, еще десять частично пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Специалисты не нашли повреждений газового оборудования в квартире, где произошел взрыв.

"По обследованиям, которые проводились вчера, в том числе при участии МЧС РФ, жизнеспособность всего здания не нарушена, то есть степень износа 2 и 4 подъездов — 81 и 82%, что связано в том числе и со сроком эксплуатации, это состояние позволяет гражданам жить в квартирах в этих подъездах. Состояние наиболее пострадавшего от взрыва третьего подъезда — 42%, здесь, конечно, требуются аварийно-восстановительные работы", — цитирует пресс-секретарь Лисицкого.

Глава администрации добавил, что сейчас ведется работа по составлению списков пострадавших и определения размеров материальной помощи. Весь дом объявлен зоной ЧС, поэтому каждый его житель получит по 5 тысяч рублей вне зависимости оттого, пострадал ли от взрыва или нет, при утрате имущества из городского бюджета жильцам выделят от 50 до 70 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что из городского бюджета выделяется по 250 тысяч рублей семьям погибших, пострадавшим — по 100 тысяч рублей. Из областного бюджета выделят 1 миллион рублей семьям погибших, от 200 до 400 тысяч рублей семьям пострадавших. Кроме того, предусмотрена компенсация по потере имущества (единовременная выплата в 10 тысяч рублей), затем пострадавшие получат от 50 до 100 тысяч рублей — в зависимости от ущерба.

"После того, как мы проведем демонтаж пятого, четвертого и, в зависимости от необходимости, третьего этажа третьего подъезда, и убедимся в том, что проживание в остальных подъездах безопасно, то подключим 1, 2 и 4 подъезды к системам жизнеобеспечения, такая возможность есть, и жители вернутся в свои дома", — уточнил Лисицкий.

В настоящее время открыт пункт временного размещения на базе гостиницы "Таганрог", 64 жильцам дома, которых изначально разместили в детском саду, предложили переместиться в гостиницу. По словам Лисицкого, 47 человек изъявили желание расселиться в гостинце.