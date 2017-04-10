В Башкирии в патриотическом клубе школьницу ранили из пневматики

УФА, 10 апр – РИА Новости, Рамиля Салихова. Школьница была ранена во время стрельбы в военно-патриотическом клубе в Башкирии: когда она выстрелила, пуля отскочила рикошетом и попала ей в шею, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального главка СК Светлана Абрамова.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 апреля в военно-патриотическом клубе Нефтекамска.

"Школьница 11 лет участвовала в стрельбах из пневматического оружия на занятиях с тренером. Девочка произвела выстрел, но пуля рикошетом попала ей в шею. Она госпитализирована, ей оказана медицинская помощь", — сообщила Абрамова.

Следователи начали доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда здоровью школьницы.