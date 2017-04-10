Ладожский вокзал в Петербурге частично эвакуировали из-за бесхозной сумки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Ладожский вокзал в Петербурге в понедельник днем частично эвакуирован из-за обнаруженной бесхозной сумки, сообщила РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Светлана Песковская.

По данным ведомства, в 14.40 мск сотрудники транспортной полиции при патрулировании обнаружили бесхозную сумку на втором этаже Ладожского вокзала.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, принято решение о частичной эвакуации пассажиров. Место происшествия оцеплено", — сказала собеседница агентства.

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