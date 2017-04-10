В Петербурге проверяют данные об избиении водителем 9-летнего школьника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Полиция начала проверку по факту получения травм девятилетним школьником из-за конфликта с водителем в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"9 апреля в полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что около 16.00 у дома 27 по Ланскому шоссе неизвестный, водитель автомобиля "Киа", в ходе конфликта ударил кулаком ее 9-летнего сына по щеке, а затем кинул в мальчика его же самокатом. В результате ребенку потребовалась медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Полиция установила владельца автомобиля, устанавливается личность водителя.

Аналогичный инцидент произошел месяц назад в Приозерске Ленинградской области. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный их поведением, совершил наезд на одного из детей, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".