В Марий Эл возбудили дело против экс-замминистра сельского хозяйства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл, которая подозревается в предоставлении ложных сведений, позволивших предприятию получить кредит, сообщает в понедельник СУСК по республике.

"Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог – 3 эпизода)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году заместитель министра трижды предоставляла ООО "Птицефабрика Акашевская" письма, содержащие ложные сведения, на основании которых организация получила кредит в банке.

Материалы о совершении преступления предоставлены республиканским УФСБ, уточняет СУСК.