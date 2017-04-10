В Марий Эл возбудили дело против экс-замминистра сельского хозяйства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл, которая подозревается в предоставлении ложных сведений, позволивших предприятию получить кредит, сообщает в понедельник СУСК по республике.
По версии следствия, в 2015 году заместитель министра трижды предоставляла ООО "Птицефабрика Акашевская" письма, содержащие ложные сведения, на основании которых организация получила кредит в банке.
Материалы о совершении преступления предоставлены республиканским УФСБ, уточняет СУСК.