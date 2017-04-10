На Урале идет проверка после задержания подполковника МВД пьяным за рулем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге остановили автомобиль, которым управлял подполковник полиции в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в понедельник РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина.
1.6%Да, совершенно
36.5%Да, но бдительности не теряю
49.8%Нет, у нас слишком опасно
12.1%Я чаще вожу машину, а не хожу пешком
По данным местных СМИ, речь идет о начальнике центра временного содержания для несовершеннолетних регионального полицейского главка Сергее Баженове.