На Урале идет проверка после задержания подполковника МВД пьяным за рулем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге остановили автомобиль, которым управлял подполковник полиции в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в понедельник РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина.

"В ночь на 7 апреля на улице Халтурина сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением нетрезвого мужчины, оказавшегося подполковником полиции. Был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Проводится служебная проверка, по итогам которой работник будет уволен по отрицательным мотивам", — сказала Пелевина.

По данным местных СМИ, речь идет о начальнике центра временного содержания для несовершеннолетних регионального полицейского главка Сергее Баженове.