На Урале волонтера фонда против наркотиков задержали поймали гашишем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. В Свердловской области арестован сотрудник фонда "Город без наркотиков", подозреваемый в причастности к наркоторговле, сообщил на своей странице в Facebook глава организации Андрей Кабанов.

По его данным, были задержаны два человека. Сейчас они находятся под домашним арестом.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Верхняя Пышма при попытке продажи был задержан гражданин, у которого при себе находилось более 100 граммов гашиша. Задержанный указал на сообщника, который является действующим волонтером НО БФ "Город без наркотиков". В данный момент оба находятся под домашним арестом. Идет следствие. Виновные получат свое. Будем внимательно следить за ходом событий", — написал Кабанов.

Информацию о задержании подтвердила заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

"5 апреля в Верхней Пышме задержаны двое граждан. У них изъято около 140 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Выясняется, откуда они взяли это вещество на реализацию", — сказала Пелевина.