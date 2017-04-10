В Петербурге водитель сбил члена движения "СтопХам"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Водитель иномарки наехал на пешехода в Петербурге, в результате чего тот получил легкие травмы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Очевидцы сообщают в соцсетях, что сбитый пешеход является активистом движения "СтопХам".

"Около 9.16 в Красногвардейском районе водитель, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил легкие травмы", — сказал собеседник агентства.

По данным очевидцев в соцсетях, молодого человека сбили в ходе рейда общественного движения "СтопХам" у Гидрометеорологического университета на Малоохтинском проспекте, 98.

По предварительным данным, водитель скрылся с места ДТП. Ведется проверка.

Движение "СтопХам" имеет скандальную известность благодаря многочисленным конфликтам его активистов с водителями. Один из нашумевших эпизодов деятельности "СтопХама" — случившаяся в феврале прошлого года потасовка активиста движения с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.