Коммунальщики на Ямале заплатят штраф за упавший на младенца снег с крыши

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апр — РИА Новости. Суд в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа оштрафовал управляющую компанию на 150 тысяч рублей после того, как упавший с крыши снег травмировал двух человек, в том числе трехмесячного ребенка, сообщила региональная прокуратура.

Отмечается, что оба инцидента произошли в течение одной недели.

"В ходе неконтролируемого схода снега с кровли многоквартирного дома 18 февраля 2017 года трехмесячный ребенок получил телесные повреждения. При сходе снега с кровли другого дома 25 февраля 2017 года местный житель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", — сообщает прокуратура Ямала, уточняя, что указанные дома обслуживает управляющая компания "КонсьержЪ".

Прокурорская проверка показала, что управляющая организация не обеспечила своевременную уборку кровель домов от снега и наледи. Надзорный орган обратился в суд с материалами дела об административных правонарушениях.

"По результатам рассмотрения постановлений прокурора мировой судья судебного участка №1 Надымского судебного района назначил должностному и юридическому лицам административные наказания в виде штрафов на общую сумму 150 тысяч рублей", — резюмирует прокуратура Ямала, отмечая также, что к дисциплинарной ответственности привлечены четыре человека.