Два человека пострадали при вспышке на Пермском пороховом заводе

УФА, 10 апр — РИА Новости. Два человека пострадали при вспышке на Пермском пороховом заводе, они госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

По его данным, ЧП произошло в 6.47 по местному времени (4.47 мск). Вспышка произошла при обслуживании технологического оборудования, дальнейшего возгорания не было.

"В результате два сотрудника завода получили ожоги. На место приехала бригада скорой помощи и оказала им первую медицинскую помощь. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу, их жизни ничего не угрожает", — рассказал собеседник агентства.

Представитель завода отметил, что предприятие окажет всестороннюю помощь пострадавшим, кроме того, создана комиссия для расследования происшествия, о нем проинформировано руководство города и Пермского края.